Governo divulga lista de feriados em 2024; confira

O governo divulgou nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União a lista com os feriados e pontos facultativos para os servidores federais no próximo ano.

Serão dez feriados e oito dias com ponto facultativo. Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional podem cumprir esses dias de descanso.

De acordo com o g1, existe um feriado e três pontos facultativos a mais em comparação com 2023.

Veja a lista completa:

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional);

Confraternização Universal (feriado nacional); 12 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

Carnaval (ponto facultativo); 13 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

Carnaval (ponto facultativo); 14 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h); 29 de março: Paixão de Cristo (feriado nacional);

Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 31 de maio: ponto facultativo;

ponto facultativo; 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional); 24 de dezembro: Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h);

Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Natal (feriado nacional). 31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14h).

