Apostador do Rio Grande do Sul leva prêmio da Lotofácil

Uma aposta feita na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, foi a grande vencedora do concurso 2989 da Lotofácil desta quarta-feira. O gaúcho sortudo levou sozinho o prêmio de R$ 3.840.922,29.

Na faixa dos 14 acertos, 218 apostas ganharam R$ 2.354,50 e entre as apostas que acertaram apenas 13 números, 10.320 ganharam, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Lotofácil são:

01, 02, 04, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

A Lotofácil retoma seu sorteio nesta quinta-feira no concurso 2990 com um prêmio ainda maior do que o de ontem. Quem acertar as quinze dezenas no sorteio de hoje pode levar para casa o valor estimado de R$ 5 milhões.

Para concorrer a essa bolada, o apostador tem até 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo e pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Facebook e Youtube.

Quina continua sem ganhadores

Mais um sorteio no qual nenhum apostador consegue levar o prêmio principal da Quina foi realizado nesta quinta-feira. A prêmio da loteria está acumulado há vários sorteios e para hoje quem acertar as cinco dezenas vai levar para casa R$ 5 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

32, 35, 45, 64, 65