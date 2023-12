VÍDEO: PM atira contra moto com arma de airsoft e acerta rosto de bebê, na Zona Leste de São Paulo

Um vídeo gravado por câmeras de segurança flagrou o momento em que um policial militar atirou, usando uma arma de airsoft, contra uma motocicleta que circulava na Zona Leste de São Paulo. Uma menina de 1 ano, que era transportada irregularmente pelo pai no veículo, acabou sendo atingida pelo disparo no rosto. A bebê foi socorrida e segue internada no Hospital Tide Setubal, em São Miguel Paulista.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (26) na Rua Sete Estrelas, no Itaim Paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem de 29 anos estava em sua motocicleta com a filha, quando cruzou com uma viatura da Polícia Militar. Ele disse que ouviu dois disparos e, logo em seguida, percebeu que a menina estava com um ferimento no rosto.

A bebê foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Júlio Tupy, no Parque Guaianases, mas depois transferida para o Hospital Tide Setubal, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. O material foi entregue à Polícia Civil para ser periciado. A corporação destacou que se trata de um projétil de airsoft, que é uma arma de pressão que dispara munição de plástico. Esse tipo de equipamento não faz parte dos armamentos usados pela PM.

A família da menina esteve no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista, que instaurou uma investigação sobre a tentativa de homicídio. O delegado Gregory Goes Siqueira, responsável pelo caso, disse ao site G1 que as imagens mostram que o militar agiu de forma criminosa. “Ao invés de dar uma ordem de parada para o pai da menina, um dos agentes atirou na direção da motocicleta”, disse ele.

“Não houve ordem de parada, não houve abordagem policial, nenhum tipo de registro, nenhum tipo de comunicação (...) Conduta que julgo não ser adequada. O certo seria dar ciência à autoridade de plantão para que fosse feito o registro e a consequência jurídica dos fatos adequados”, destacou o delegado, que ainda busca identificar os policiais envolvidos.

A Corregedoria da PM informou que foi notificada para as providências administrativas cabíveis e foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecimento dos fatos.

Sobre o fato da menina estar sendo transportada em uma moto, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) destacou que a conduta configura uma infração gravíssima, conforme estabelecido no Código Nacional de Trânsito (CNT). A punição é pagamento de multa ou suspensão do direito de dirigir, além da possibilidade de retenção do veículo.

