Veja como vai funcionar o transporte público em São Paulo na virada do ano

Ônibus, trens e metrô têm operação especial na virada do ano em São Paulo, de acordo com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Para o dia 31 e 1º, a circulação de trens da CPTM será equivalente a de um domingo. No domingo, após o horário comercial, as estações ficarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros.

Já os trens do Metrô das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão em horário normal nos dois dias e, segundo a empresa, com demanda de composições adequada às necessidades operacionais.

Em função dos eventos programados pela prefeitura para o Réveillon na avenida Paulista, nos dias 31 e 1º as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, da Linha 2-Verde, permanecerão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada. As outras linhas (Azul, Vermelha e Prata) ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h do dia 1º de janeiro. Após esse horário, funcionam apenas para desembarque de passageiros.

Os ônibus das linhas gerenciadas pela EMTU também funcionarão em esquema de domingo nos dias 31 e 1º de janeiro, de acordo com a STM.

Consolação fecha mais cedo

No dia 31, a estação Consolação, da Linha 2-Verde, será fechada por questões de segurança, já que fica muito próxima ao local onde serão feitas as apresentações musicais e queima de fogos do Ano Novo.

Os passageiros que forem desembarcar nestas estações serão direcionados para a área de transferência da Linha 4-Amarela, onde poderão desembarcar pela Estação Paulista.