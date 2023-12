Suspeito de matar cozinheira em quarto de hotel já foi condenado por assassinar namorada no Natal

O homem suspeito de matar a cozinheira Renata da Silva Teles, de 43 anos, que foi encontrada sem vida em um quarto de hotel em Campinas, no interior de São Paulo, já tinha sido condenado por assassinar a namorada, no Natal de 2018. Conforme a Polícia Civil, ele cumpria a pena em regime semiaberto e havia deixado a cadeia durante a saidinha de fim de ano, quando foi flagrado dando entrada no estabelecimento com a cozinheira (veja no vídeo mais abaixo). Ele ainda não foi encontrado.

O delegado Sérgio Toma, da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DDHP) de Campinas, disse ao site G1 que o homem foi condenado a 12 anos de prisão pela morte da namorada, Mara Helena dos Reis, ocorrida na cidade de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. Na época, ele foi preso em Juquitiba e confessou que havia matado a mulher com uma faca de cozinha após ter usado drogas.

Assim, o homem ficou preso e, em 2021, foi condenado pelo homicídio. Em agosto deste ano, ele obteve a progressão para o regime semiaberto e, por ter bom comportamento, foi liberado para a saidinha de fim de ano. O detento deve retornar a cadeia no dia 3 de janeiro, mas, desde que foi considerado suspeito pela morte de Renata, ainda não foi encontrado.

Morte da cozinheira

O corpo da cozinheira foi encontrado no quarto de um hotel, em Campinas, no último dia 25, feriado de Natal. Conforme a investigação, ela apresentava sinais de asfixia. Câmeras de segurança registraram ela chegando ao local com o homem, conforme o vídeo divulgado pelo site THMais. Ela caminhava de forma estranha, aparentemente tonta (assista abaixo).

Os funcionários estranharam quando a diária venceu e nenhum dos hóspedes foi até a recepção. Assim, eles seguiram ao quarto, onde já encontraram Renata morta. O homem não estava mais lá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram que a cozinheira já estava morta. Uma perícia foi realizada no quarto e encontrou algumas manchas de sangue. Já a vítima tinha sinais de ter sido asfixiada com um travesseiro.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) destacou que diligências são realizadas em busca do homem. O caso segue em investigação no 1º Distrito Policial de Campinas.

Quem era a vítima?

Renata era natural do Rio de Janeiro, mas morava em Campinas. Ela começou a cozinhar ainda pequena, mas chegou a trabalhar em um escritório antes de mergulhar de vez no mundo da gastronomia.

Em 2021, ficou conhecida no interior paulista ao participar no concurso de culinária “Tá Combinado”, na EPTV, afiliada da TV Globo. Na ocasião, ela chegou à semifinal da competição.

