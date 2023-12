Sem ganhadores, prêmio da Lotofácil salta para R$ 4 milhões no sorteio desta quarta-feira

Não houve ganhadores na faixa principal de premiação do sorteio de ontem da Lotofácil e o prêmio acumulou, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Embora ninguém tenha levado o prêmio para casa, 262 apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.592,54; o número de apostas que acertou 13 pontos foi bem maior, foram 9.717 jogos, e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 30.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta quarta-feira e promete pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 4 milhões.

Quem for tentar a sorte no sorteio deve fazer sua aposta até o fechamento das casas lotéricas, às 19h, ou usar o aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina também acumulou

A Quina também não teve ganhadores e o sorteio desta quarta-feira tem um prêmio acumulado estimado em R$ 12 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50. O sorteio da loteria é feito após as 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.