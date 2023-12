Pedágio fica mais caro na rodovia Fernão Dias a partir de hoje

Desde a 0h desta quarta-feira quem transita por qualquer uma das oito praças de pedágio da Rodovia Fernão Dias já está pagando tarifa atualizada, de acordo com a Arteris, a concessionária que administra a rodovia.

O valor de carros de passeio passou de R$ 2,80 para R$ 2,90, enquanto os motociclistas passaram a pagar R$ 1,45, no lugar da tarifa antiga, de R$ 1,40. Os caminhões leves, ônibus e furgões, que pagam R$ 5,60, passam a pagar a partir de hoje R$ 5,80.

O último reajuste na tarifa do pedágio da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, em Minas Gerais, ocorreu em março deste ano. O atual aumento corresponde, segundo a concessionária, à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

A Arteris disse que desde 2008, quando iniciou a concessão da rodovia, já investiu cerca de R$ 3 bilhões na manutenção, conservação e instalação de sinalização em vários trechos da Fernão Dias, conforme o contrato firmado com o governo.

Confira a tabela com os demais valores do pedágio: