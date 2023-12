IPVA-SP 2024 : valor do imposto já pode ser consultado

Vencimento do IPVA 2022 começa no dia 11 (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Os contribuintes de São Paulo já podem consultar em todas a rede bancária os valores a serem pagos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.

Para realizar a consulta, basta acessar os terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos do celular dos bancos e informar o número do Renavam do veículo. No portal da Secretaria da Fenda de São Paulo também é possível verificar o valor do imposto, basta clicar aqui. O valor venal do veículo também pode ser acessado (clique aqui).

O IPVA 2024 começa a vencer dia 11 de janeiro, de acordo com o número final da placa do carro, e pode ser pago em cota única em janeiro, com desconto de 3%, em cota única em fevereiro, sem desconto, ou parcelado em até 5 vezes, dependendo do valor do imposto.

A alíquota do imposto para carros novos e particulares no estado de São Paulo continuam a mesma, 4%; já motos e similares pagam 2% e caminhões pagam 1,5% e veículos de locadora, 1%.

PAGAMENTO VIA PIX

Neste ano, além das formas tradicionais de pagamento, nos caixas de autoatendimento, internet banking, aplicativo de banco e casas lotéricas, o IPVA poderá ser pago pela modalidade PIX.

Para pagar por essa modalidade o contribuinte deverá acessar a página do IPVA no Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que deverá ser usado para efetuar a transferência no prazo de 15 minutos ou irá expirar e o procedimento terá que ser refeito.

Quando o sistema gerar o QR Code, o sistema vai mostrar que o pagamento será destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.