Imagem forte: jovem fica com tronco atravessado no peito após acidente de moto e sobrevive, em TO

O jovem Igor Silva de Oliveira, de 20 anos, sofreu um grave acidente de motocicleta em Praia no Norte, no Tocantins. Após perder o controle da direção, ele caiu em uma estrada e acabou sendo atingido por um tronco de árvore, que ficou atravessado no seu peito. Apesar da imagem forte, ele foi socorrido e segue internado com quadro estável.

O caso aconteceu na tarde de domingo (24). Segundo reportagem do site G1, o rapaz estava com a família no povoado Folha Seca e, após uma confraternização, pretendia seguir até o povoado Brasilino. No trajeto, há uma curva fechada e ele perdeu o controle da direção da moto. No momento da queda, foi atingido por um tronco.

Testemunhas do acidente usaram uma motosserra para cortar o galho. Depois, socorreram a vítima até o Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG), onde ela passou por uma cirurgia. Na terça-feira (26), o rapaz voltou a ser operado.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que o paciente está internado desde domingo recebendo o devido tratamento. Já os parentes do rapaz destacaram que ele segue com quadro de saúde estável.

