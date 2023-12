Geada em pleno verão surpreende moradores da Serra Catarinense

Um evento inusitado chamou a atenção dos moradores de São Joaquim, na Serra Catarinense, na madrugada desta quarta-feira: em pleno verão, enquanto todo o país enfrenta temperaturas acima das normais em função do El Niño, a cidade amanheceu com a vegetação coberta pela geada, uma cena típica do inverno na região.

O frio que tomou conta da Serra Catarinense foi trazido por uma massa de ar frio e seco que foi impulsionada por um ciclone extratropical, que empurrou o ar frio para o continente. No local da geada, a estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 4,7ºC. Outra estação próxima registrou uma temperatura ainda mais baixa durante a madrugada, chegando a 3,2ºC, o que surpreendeu os meteorologistas.

Em São Paulo

Enquanto a massa de ar frio se afasta para o oceano na altura de Minas Gerais e Espírito Santo, São Paulo acordou nesta quarta-feira com os termômetros marcando 17ºC. A máxima do dia não deve passar de 25ºC e a previsão é de que o dia fique encoberto a maior parte do tempo, com episódios de garoa.

A partir de amanhã, o calor começa a retornar na Grande São Paulo e apesar da madrugada ainda fria, na parte da tarde o sol brilha forte e a temperatura deve atingir os 32ºC. Para a sexta-feira, a previsão da Climatempo é de mais calor, com máximas de 35ºC.

Para o Ano Novo

A chegada de uma nova frente fria no sábado deve trazer mais chuva para a região sudeste e arrefecer o forte calor dos dias anteriores. Para o sábado e domingo, a previsão é de temperaturas variando entre 24ºC e 27ºC, com possibilidade de chuva nos dos dias. E para segunda-feira, o primeiro dia de 2024, a previsão não é muito diferente: temperatura na casa dos 26ºC e mais chuva.