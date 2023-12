Vestibular Fatec: locais de prova serão divulgados em 3 de janeiro

Fatecs divulgam calendário do vestibular (Roberto Sungi/CPS/Divulgação)

No dia 3 de janeiro o Centro Paula Souza (CPS) divulga, a partir das 15h, os locais das provas do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de São Paulo para o primeiro semestre de 2024.

A divulgação Serpa feita pela Internet no site da Fatec (clique aqui).

O resultado geral do vestibular e a lista de aprovados saem no dia 19 de janeiro, quando os alunos aprovados em primeira lista serão convocados para fazerem suas matrículas.

Confira o calendário do vestibular 2024 da Fatec:

- 3 de janeiro de 2024 (a partir das 15h): divulgação dos locais de prova;

- 7 de janeiro de 2024 (às 13h): exame do Vestibular;

- 8 de janeiro de 2024 (a partir das 15h): divulgação do gabarito oficial.

- 19 de janeiro de 2024 (a partir das 15h): divulgação da lista de lista de classificação geral e desempenho de candidatos;

- 19 de janeiro de 2024 (a partir das 15h): convocação da primeira chamada para matrículas;

- 22 a 24 de janeiro de 2024: matrícula com envio de documentação, por meio digital, via upload, no Sistema de Matrícula remoto;

- 25 de janeiro de 2024 (a partir das 15h): divulgação do resultado da análise das matrículas da primeira chamada.

Para 2024, as Fatecs de São Paulo oferecem mais de 90 opções de cursos superiores de tecnologia em suas 77 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo.

Atualmente, segundo o governo do Estado de São Paulo, mais de 90 mil estudantes estão matriculados nos cursos de graduação das Faculdades de Tecnologia.