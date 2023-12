Tragédia na ceia de Natal: disputa por herança termina na morte de três pessoas, no Paraná

Uma ceia de Natal terminou em tragédia em Maringá, no Paraná, com três mortos e quatro feridos. Segundo a Polícia Militar, Dario Jorge Kodama, de 56 anos, invadiu a casa da irmã, onde era realizada uma confraternização, e efetuou mais de 15 tiros. Depois do crime, ele se matou. A motivação seria uma disputa por herança.

O caso aconteceu na noite de domingo (24). As vítimas estavam reunidas na casa, quando Dario Jorge chegou armado. Conforme a PM, o homem trancou o portão para que ninguém saísse e efetuou pelo menos 15 disparos. Durante a ação, ele chegou a trocar o carregador da arma 9 milímetros e continuou atirando.

Morreram no local Rubens de Oliveira Santos, de 53 anos, Caio Kodama Santos, de 18, e José Rafael Barbosa Santos, de 24. Logo depois de efetuar os tiros, o atirador se matou.

A namorada de Caio também levou vários tiros e foi levada a um hospital em estado grave. Outros dois jovens, de 16 e 26 anos, foram atingidos no pescoço e tórax e também estão hospitalizados. Já a irmã do atirador foi atingida por um tiro na perna. Os demais presentes na confraternização conseguiram se esconder na casa e escaparam ilesos.

Ainda conforme a PM, o barulho dos tiros foram confundidos com fogos de artifício. Porém, logo depois do crime, dezenas de curiosos se aglomeraram nas proximidades da casa onde ocorreu o crime. Os agentes precisaram isolar a área para a realização da perícia.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a Polícia Civil investiga a motivação do triplo homicídio. “De acordo com as informações preliminares, a motivação do crime foi uma briga em relação a um imóvel da família”, destacou a pasta.