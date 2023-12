Sequestro de Marcelinho Carioca: dez pessoas participaram; quatro já estão presas

De acordo com delegado da Divisão Antissequestro de São Paulo, Fábio Nelson Fernandes, pelo menos 10 pessoas participaram do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e de sua amiga, na madrugada de domingo (dia 17), mas eles foram levados por acaso quando os criminosos viram o carro de luxo circulando em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Quatro pessoas já foram presas. Elas são Eliane de Amorim, de 30 anos, Thauannata dos Santos, de 18 anos, Wadson Fernandes Santos, de 29 anos, e Jones Santos Ferreira, de 37 anos.

Segundo os depoimentos, essa parte da quadrilha era responsável pelo cativeiro e por fornecer contas bancárias para recebimento do dinheiro do resgate. Confira o que declararam os presos:

Jones Santos Ferreira disse que foi procurado pelos criminosos para que conseguisse contas para receber o dinheiro do sequestro. Ele disse que achou que seria um golpe, e não um sequestro. Vai responder por associação criminosa, receptação, lavagem de dinheiro e extorsão mediante sequestro.

Eliane de Amorim está desempregada e disse que Jones, que é um amigo de longa data, pediu sua conta bancária emprestada para receber um “negócio” e que pagaria a ela. Ela negou que recebeu os valores, mas foi indiciada por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.

Thauannata dos Santos foi responsável por tomar conta das vítimas enquanto elas estavam em cativeiro e disse que não tinha a intenção de participar de “algo errado”, apenas queria ficar com um dos suspeitos que não foi preso até o momento. Vai responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro.

Wadson Fernandos dos Santos foi cooptado por Jones para fornecer a conta bancária para recebimento do sequestro. Na Polícia, ele disse que Jones havia garantido que não era “coisa errada”, mas foi indiciado por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.

Relembre o caso

O jogador Marcelinho Carioca estava parado dentro de sua Mercedes com uma amiga quando os criminosos viram o carro de luxo e resolveram pegar os ocupantes e pedir resgate. Até então, segundo as investigações, eles não sabiam que se tratava de um ex-jogador famoso.

Eles pediram o pagamento de um resgate para soltar o jogador e um amigo chegou a transferir dinheiro para os criminosos.

A polícia foi acionada e rapidamente denúncias anônimas levaram os agentes ao cativeiro, em Itaquaquecetuba, onde Marcelinho e sua amiga foram encontrados. Um vídeo obtido pelo Fantástico mostra o momento em que os policiais chegam ao local e Marcelinho, emocionado, abraço o policial e chora.