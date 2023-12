Golpe da formatura: jovem fez rifas e até juntou latinhas para pagar festa, mas buffet sumiu: “Catástrofe”

Estudantes de escola municipal caíram no 'golpe da formatura' em Praia Grande, no litoral de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

Estudantes do 9º ano da Escola Municipal Joaquim Augusto Ferreira Mourão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, caíram no golpe da formatura. Eles pagaram cerca de R$ 30 mil para a festa, mas quando chegaram no salão ele estava vazio. A dona de casa Aline Cristina Martins, de 37 anos, mãe de uma das vítimas, contou que a filha vendeu rifas e até juntou latinhas para conseguir pagar pela confraternização, que não foi realizada pelo buffet.

Conforme reportagem do site G1, a festa dos 19 formandos tinha mais de 130 convidados. Porém, o Buffet Carla Arruda não arrumou o salão e nem forneceu a comida e bebida. Os alunos perceberam que tinham caído no golpe ao chegar ao local. Sensibilizados, professores fizeram uma vaquinha para comprar refrigerantes e alguns salgados para que os estudantes pudessem celebrar.

“A gente quer uma providência, que haja algum tipo de Justiça, que alguém interrompa ela para não fazer isso de novo. Foi uma catástrofe. R$ 30 mil que ela levou de pessoas que trabalharam”, lamentou Aline.

Segundo a mãe, cada estudante pagou cerca de R$ 900, sem convites extras. Como ela tinha gastado muito na festa de 15 anos da filha, não podia arcar com todo o valor. Assim, a adolescente vendeu rifas, kimonos, coxinhas, mousses e coletou materiais recicláveis para arrecadar R$ 600 e, assim, conseguiu participar da formatura.

Porém, não esperava que cairia em um golpe do buffet. “Essa mulher mexeu com sentimentos que não deveria ter mexido, isso não se faz. A gente não tem que se sentir culpada por nada que postamos [nas redes sociais] contra ela. O que ela fez com a gente foi pior”, lamentou.

A mãe disse que a filha se empenhou muito e ficou desolada ao ver que não teria a festa de formatura. “O sonho foi jogado fora.”

A reportagem procurou Carla Arruda, a dona do buffet contratado, mas ela não foi encontrada e retornou às ligações.

