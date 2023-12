Frente fria traz risco de temporal na Grande São Paulo

Após o forte calor que o paulistano enfrentou no final de semana prolongado do Natal, uma frente fria chega à região alterando a temperatura e estimulando a formação de nuvens carregadas nesta terça-feira em todas as cidades da Grande São Paulo.

Esse novo sistema, segundo a Climatempo, avança rapidamente pela costa de São Paulo, derrubando a temperatura em relação ao final de semana. As nuvens carregadas formadas pelo ar quente e a frente fria pode trazer fortes temporais acompanhados de raios e granizo, com rajadas de vento de até 70 km/h nas primeiras horas da tarde.

Além de São Paulo, o alerta de temporal vale para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e na região de Campinas.

De acordo com os meteorologistas, embora a previsão não seja de temporais prolongados, os cidadãos devem ficar atentos ao risco de alagamentos e queda de árvores.

TEMPERATURA

Entre hoje e amanhã a temperatura sofre uma leve queda, com máxima prevista de 29ºC nesta terça-feira e de 25ºC na quarta-feira, ainda pressionada pela passagem da frente fria no litoral.

Na quinta-feira, entretanto, os termômetros voltam a subir e as máximas registradas ficam entre 31ºC e 34ºC.

A partir de sábado, a passagem de uma nova frente fria mais uma vez dá um refresco no calor e a passagem de ano deve ser mais amena e com chuva no litoral e na região metropolitana de São Paulo.