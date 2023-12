Briga por ‘bombinhas natalinas’ jogadas em quintal acaba na morte de filho de policial civil, em SP

Uma briga motivada por “bombinhas natalinas” acabou na morte de Bruno Bertazi Cabral, de 22 anos, em Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tentava livrar da discussão o pai, que é policial civil aposentado, quando foi baleada na cabeça.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25), no bairro Pestana. O policial aposentado contou que há anos sofre com as “bombinhas” que são jogadas no quintal de sua casa, que fica nas proximidades de uma favela. A motivação, segundo ele, é o fato de saberem que ele é um ex-policial.

Na madrugada de Natal, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da casa e ameaçavam dar “rajadas de tiros” no portão. Foi quando o policial aposentado começou a discutir com os suspeitos e passou a ser agredido. O filho dele saiu de casa segurando uma espingarda de chumbinho e livrou o pai da briga.

Os envolvidos na confusão fugiram, mas voltaram armados pouco tempo depois e atiraram contra Bruno, que foi ferido na cabeça. Ele foi levado ao Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco. Até a manhã desta terça-feira (26), ninguém havia sido preso.

