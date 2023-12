Plataforma digital que visa inserção de mães no mercado trabalho também foca na saúde feminina

A B2Mamy, comunidade que busca preparar mulheres e mães para o mercado de trabalho e empreendedorismo, agora também foca na saúde feminina. Visando a expansão dos serviços, agora as participantes, além de dicas sobre a carreira, poderão ter acesso a consultas com psicólogos, nutricionistas e outras especialidades, além de descontos em farmácias, laboratórios e até em 2 mil academias.

A novidade já está implementada e acontece por meio das parcerias com as healthtechs StarBem, plataforma de atendimento online, e com a Casa Irene, especialista em cuidado ginecológico e métodos contraceptivos de longa duração.

“Segundo a Lab Think Olga, 19 em cada 100 mulheres no Brasil relatam problemas de ansiedade e depressão. Entre as mulheres que trabalham, 68% apresentam sintomas de Burnout, afetando diretamente sua liberdade financeira. Estamos comprometidas em buscar soluções de saúde feminina para a comunidade, trazendo essas empresas para integrar nossa família”, destaca Dani Junco, CEO da B2Mamy.

Assim, a partir de agora, a B2Mamy se posiciona como um hub one-stop-shop para ajudar as mães a simplificar tarefas diversas, facilitando o acesso a esses benefícios em um só lugar. Com esse benefício entregue por assinatura, a empresa apoia principalmente centenas de empreendedoras, que normalmente não têm direito a usufruir na maioria das vezes de benefícios corporativos oferecidos pelas grandes empresas.

“Os desafios de ser mãe perpassam dimensões pessoais, emocionais e sociais de todas as ordens. As mudanças podem nos devastar e a solidão pode ser um processo adoecedor. É importante ter espaços para nos apoiar e acolher. É muito bom que a Starbem esteja junto com a B2Mamy como parceira nesta jornada”, diz Ticiana Paiva, Head de Saúde Mental da Starbem.

Na plataforma há alguns conteúdos gratuitos e outros pagos, com valores mensais a partir de R$ 49,99. Quem optar pelo pacote pago, também terá acesso a cursos exclusivos, experiências especiais e ao coworking da Casa B2Mamy, em Pinheiros, em São Paulo.

B2Mamy Academy oferece conteúdos para mães e mulheres ministrados por Rafa Brites, Juliana Goes, entre outras inflluenciadoras e profissionais (Reprodução/B2Mamy Academy)

Carreira e empreendedorismo

A B2Mamy também lançou uma plataforma inédita de aprendizagem em comunidade. A B2Mamy Academy oferece mais de 60 aulas gravadas e transmissões ao vivo, que cobrem assuntos variados que vão desde saúde mental e física, carreira, geração de renda até o planejamento familiar.

Os temas são ministrados por influenciadoras digitais como Rafa Brites, Izabella Camargo, Juliana Goes, entre outras. Também participam a psicóloga Mafoane Odara, a consultora em gestão financeira Cecília Gomes e Dani Junco.

A plataforma traz conteúdos novos todas as segundas-feiras, além de episódios do B2Mamy Cast, videocast da B2Mamy que traz histórias de mulheres reais para inspirar. Também há um clube de leitura de livros de negócios, e todo o conteúdo gravado dos eventos presenciais como o “Pai Summit e Mãe Summit”.

A B2Mamy Academy também contará com oportunidades de bolsas de estudo com universidade parceiras e um mural de vagas de trabalho sempre atualizado. “Nós costumamos dizer que conhecimento não te demite, não te subestima, não te subtrai e não acorda no dia seguinte e fala que não te ama mais. É a única coisa que ninguém pode tirar de você”, explicou Bianca Levy.