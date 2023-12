Sinais de maus-tratos: pai e mãe são presos após morte de menino de 2 anos, na Zona Leste de SP

O pai e a mãe do menino Rodrigo Junior Santos Queiroz, de 2 anos, que morreu com sinais de maus-tratos, foram presos na noite de quarta-feira (20), em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o garotinho deu entrada sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 26 de Agosto, em Itaquera, na Zona Leste, com dentes quebrados, cortes na gengiva e vários hematomas no corpo. Os genitores alegaram que ele caiu, mas ambos acabaram indiciados por homicídio.

Conforme reportagem do site G1, os pais levaram o filho até a UPA alegando que ele tinha caído, sem dar detalhes sobre a queda. O pai, Rodrigo Pinheiro, contou aos medicos que o filho tinha alergia, que explicariam as marcas na pele, e negou qualquer tipo de violência.

Já a mãe, Eliana da Paixão, também citou a suposta alergia e ressaltou que os ferimentos que o filho tinha na boca tinham sido causados por “bruxismo”, que é um transtorno no qual a pessoa costuma bater e ranger os dentes.

Os médicos desconfiaram dos maus-tratos e acionaram a Polícia Militar. O casal foi ouvido pelos agentes e negou qualquer tipo de violência contra o garoto. A avó também conversou com a polícia e disse que, no último dia 12 de novembro, os pais tinham viajado e a babá a informou de que Rodrigo Junior parecia doente e com ferimentos.

Assim, a avó disse que levou o neto ao hospital, mas não suspeitava dos maus-tratos, já que nunca viu os pais o agredindo. Babás também foram ouvidas e disseram que a mãe costumava deixar o filho no escuro e sem comida.

A Polícia Civil diz que o casal apresentou bastante frieza ao ser ouvido e que estava preocupado apenas em quando iria deixar a delegacia. Porém, eles foram presos em flagrante, indiciados por homicídio e seguem à disposição da Justiça.

A defesa do casal não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

