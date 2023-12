Mulher ‘capa’ o marido que a traiu com a sobrinha no interior de São Paulo

Em uma cena poucas vezes vista em uma delegacia de polícia, uma mulher de 34 anos entrou na sala do delegado e confessou ter cortado o pênis do próprio marido, após descobrir uma traição, nesta sexta-feira, na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. A notícia é do G1.

De acordo com o registro do Boletim de Ocorrência, a mulher, cujo nome não foi divulgado, disse aos investigadores que descobriu no dia de seu aniversário que seu marido a estava traindo com sua sobrinha de apenas 15 anos e isso a fez perder a cabeça.

Na sexta-feira, ela esperou o marido chegar em casa para supostamente ter relações sexuais com ele e paras apimentar o ato, amarrou as mãos dele com uma de suas calcinhas. Enquanto o homem esperava uma noite de prazeres intensos, ela correu para pegar uma navalha e cortar o órgão sexual dele a sangue frio.

Não bastasse a mutilação, ela ainda tirou uma foto do pênis ensanguentado e o jogou depois na privada, dando descarga em seguida. O homem se desamarrou e correu em busca de ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local. Em virtude do ferimento grave, ele teve que ser encaminhado ao Hospital Universitário São Francisco.

Assim que consumou a vingança, a mulher saiu de casa e encontrou com seu irmão, que mora perto e ouviu os gritos do cunhado, e ele a acompanhou até a delegacia local. “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse ao policial de plantão assim que entrou no recinto, para espanto de todos.

O estado de saúde do marido ainda é desconhecido.