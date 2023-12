IPVA 2024: moradores de São Paulo pagarão menos imposto; veja valores

Moradores do estado de São Paulo devem economizar 4,1% em média no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no próximo ano.

Segundo um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a tabela de valor venal dos carros foi corrigida em função dos preços de venda de autos no varejo e registrou queda de 5,11% para carros, 4,35% para camionetas e utilitários e 2,26% para motos.

O IPVA 2024 começa a ser cobrado em janeiro, seguindo calendário publicado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz). Para consultar o valor venal do seu automóvel para 2024 basta acessar a página simplificada da Sefaz-SP no Sistema de Veículos (Sivei) e informar a placa do veículo.

As alíquotas de imposto para carros novos e usados continua a mesma de 2023: 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabines simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, 1,5% para caminhões e 1% para veículos de locadoras.

O calendário de pagamento começa no dia 11 de janeiro para placas final 1. Os proprietários podem optar por pagar à vista em cota única em janeiro, com desconto de 3%, em cota única em fevereiro sem desconto ou parcelado em 3, 4 ou 5 vezes, dependendo do valor do IPVA.

O atraso no pagamento do imposto acarreta multa de 0,33% ao dia mais juros de mora com base na taxa selic. Após 60 dias a multa fica fixada em 20% do valor do imposto. A inadimplência do IPVA também impede que o veículo seja licenciado no prazo, o que pode acarretar a apreensão do veículo, multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Veja tabela: