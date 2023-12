Fim de ano dos ‘presos famosos’: Nardoni, Gil Rugai, Cravinhos e Lindemberg deixam presídios em SP

As festas de fim de ano se aproximam e milhares de presos do regime semiaberto começaram a deixar os presídios para a última saída temporária de 2023, em São Paulo. Conforme estabelece a lei, os detentos devem retornar no próximo dia 3 de janeiro de 2024. Entre os “famosos” que já deixaram a P2 de Tremembé, no interior paulista, estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves.

Conforme reportagem do site G1, os detentos começaram a ser liberados às 6h desta sexta-feira (22). O número total de beneficiados com a saída temporária ainda não foi divulgado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A medida é prevista em lei e faz parte do programa de ressocialização dos condenados, visando que eles continuem a manter vínculos afetivos fora da prisão.

Ao longo do ano, aqueles que cumprem pena no regime semiaberto têm direito a quatro saídas temporárias, cujo calendário é definido pela Justiça.

Como estão os ‘presos famosos’ atualmente?

Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha, Isabella, conseguiu recentemente uma redução em sua pena. A Justiça de São Paulo acatou um pedido da defesa dele por causa da leitura de um livro e por dias trabalhados na cadeia e, assim, ele obteve um abatimento de 96 dias.

Até agora, ele já passou 15 anos preso. O condenado obteve o regime semiaberto em 2019, desde quanto passou a fazer as saidinhas temporárias. No entanto, ele passa a maior parte do tempo estudando dentro do presídio.

Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha, Isabella, segue cumprindo pena em Tremembé, no interior de SP (Reprodução)

Gil Rugai

O ex-seminarista Gil Rugai segue detido desde 2016 na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, onde está no regime semiaberto.

Ele foi condenado em 2013 a 33 anos e nove meses de prisão pelo assassinato de Luiz Carlos Rugai, de 40 anos, e Alessandra de Fátima Troitino, de 33. Eles foram mortos na casa em que viviam, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. O ex-seminarista tinha 20 anos na época do crime e sempre alegou inocência.

Em julho passado a defesa pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que ele possa ter a progressão de pena para o regime aberto, alegando que “sempre ostentou um ótimo comportamento carcerário”. Porém, tal solicitação ainda segue em análise.

Condenado a 33 anos de prisão por matar pai e madrasta, Gil Rugai quer ir para o regime aberto (Reprodução)

Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos, que é o irmão mais velho de Daniel Cravinhos - ex-namorado de Suzane Richthofen, foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelas mortes de Marísia von Richthofen e Manfred Albert.

Em 2017, ele recebeu a progressão para o regime aberto, mas, em 2018, voltou para o presídio pelo crime de corrupção. Na época, ele foi acusado de tentar subornar policiais militares ao se envolver em uma briga. Depois, foi absolvido da acusação de posse ilegal de munição, mas a condenação por tentativa de suborno foi mantida.

Em 2020, ele voltou a ficar em evidência, quando entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, por ter fotos dele usadas na série “Investigação Criminal”. Porém, o pedido foi negado. Desde então, ele segue cumprindo o regime semiaberto.

Cristian Cravinhos obteve o regime aberto, mas voltou a ser preso após se envolver em confusão (Reprodução/Redes sociais)

Lindemberg Alves

Lindemberg Alves foi preso após manter em cárcere privado e matar a ex-namorada Eloá Pimentel. O crime ocorreu em 2008, quando o detento invadiu o apartamento onde morava a vítima e manteve ela, sua amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas de escola delas, como reféns.

A negociação durou mais de 100 horas, mas Eloá foi baleada e morta. Em 16 de fevereiro de 2012, Lindemberg foi condenado a 98 anos de prisão por 12 crimes pelos quais foi julgado. Um ano depois, a pena foi reduzida para 39 anos em regime fechado. Atualmente, ele obteve a progressão de pena e cumpre o regime semiaberto na P2 de Tremembé.

Lindemberg Alves, que matou a ex-namorada, Eloá Pimentel, também foi beneficiado com saída temporária de fim de ano (Reprodução)

