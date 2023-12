Estudante de medicina que ostentava armas é presa na Bahia por suspeita de ligação com traficantes

A Polícia Civil prendeu a estudante de medicina Fernanda Monteiro Correia, de 29 anos, suspeita de ligação com uma quadrilha de tráfico de drogas que age em Sergipe. Conforme a investigação, a mulher é namorada de um traficante e atuava fazendo a lavagem de dinheiro para o grupo criminoso. A prisão dela ocorreu na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, Fernanda mantinha um relacionamento com Breno Vinícius Martins, conhecido como “Breno Hamster”, que é líder de um esquema de tráfico de drogas em Sergipe. O homem foi preso em março deste ano e atualmente está em um presídio no Rio de Janeiro.

As investigações continuaram após a prisão do líder do grupo e os agentes descobriram que Fernanda atuava na parte financeira, sendo a responsável por fazer a lavagem do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Em fotos encontradas com o grupo, ela aparecia ostentando armas.

Além de Fernanda, outras duas mulheres, que não tiveram os nomes revelados, também foram presas. Ambas tiveram relacionamentos com “Breno Hamster” e eram usadas para fazer transferências bancárias ilícitas. O traficante, mesmo já estando preso, também teve um mandado de prisão cumprido por lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico.

A estudante de medicina deverá ser levada para Sergipe nos próximos dias. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: