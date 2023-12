VÍDEO: Terceirizados da Enel vandalizam casa de morador após colegas serem agredidos, no ABC Paulista

Funcionários terceirizados que prestam serviços para a Enel vandalizaram a casa de um morador do bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As imagens mostram os homens, sendo que alguns estavam com os rostos cobertos, tentando derrubar o portão da residência. O motivo, segundo eles, foi uma agressão cometida pelo dono da casa contra dois colegas, sendo que um dos trabalhadores precisou de atendimento médico.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (20). Veja abaixo as imagens da confusão divulgadas pelo portal “Viva ABC”:

Os trabalhadores que teriam sido agredidos pelo morador têm 25 e 54 anos. Eles foram ao local para mexer em uma caixa de energia, quando o homem, de 43, teria partido para cima deles. Um dos funcionários ficou ferido e precisou de atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Revoltados, os colegas decidiram ir ao local para cobrar satisfações do morador. O vídeo mostra os funcionários, usando roupas da Enel, chutando o portão da casa. É possível ouvir alguns ameaçando o morador, dizendo que ele agrediu “um pai de família”. Além disso, eles reclamam sobre outras pessoas que gravavam a confusão: “Quem tiver filmando vai ficar sem luz”.

Após a repercussão do caso, a Enel informou determinou à prestadora de serviços o afastamento dos funcionários envolvidos no caso. Porém, logo depois, a companhia destacou que o contrato foi cancelado.

“A Enel Distribuição São Paulo considera inadmissível e repudia qualquer ato de violência. A empresa reforça que adota rigorosos padrões éticos em todas as suas operações e no relacionamento com seus clientes e fornecedores”, disse a empresa, em nota.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que “policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra dois eletricistas, de 54 e 25 anos, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os funcionários relataram que estavam no local para checar picos de energia de uma residência e ao começarem a mexer na caixa de energia, passaram a ser hostilizados e agredidos pelo morador, um homem de 43 anos. O suspeito e uma das vítimas prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Foram solicitados exames periciais ao IML e o caso, registrado como lesão corporal no 6º DP da cidade.”

