‘Golpe do amor’: pintor que mora nos EUA levou prejuízos de R$ 1 milhão causado por brasileiras

Pintor diz que teve prejuízos de R$ 1 milhão com o 'golpe do amor' José Cruz (Agência Brasil)

O chamado “golpe do amor” causou prejuízos de R$ 1 milhão a um pintor brasileiro, de 51 anos, que mora em Massachusetts, nos Estados Unidos. O homem diz que foi vítima de uma quadrilha liderada por uma mulher de Uberaba, em Minas Gerais, que usava uma “voz sedutora e rosto atraente” para cometer as extorsões. A golpista, inclusive, chegava a se passar por duas pessoas. Um processo sobre o caso corre na Justiça.

Conforme reportagem do site G1, o golpe começou a ser aplicado no dia 16 de março de 2021, quando a vítima conheceu a suspeita pela internet. A mulher usava fotos falsas para se apresentar e afirmou que estava em Uberaba para receber uma suposta herança no valor de R$ 207 milhões.

Ela passou a pedir quantias em dinheiro para o pintor, dizendo que precisava passar por um tratamento médico e que precisava pagar um advogado, que se chamaria Rodrigo, para os trâmites do recebimento da herança. Porém, era ela mesma quem enviava as mensagens se passando pelo defensor.

Durante dois anos o pintor continuou em contato com a mulher, por mensagens e ligações telefônicas, mas apenas a via por meio de fotos. Ele acreditava que mantinha uma relação amorosa com ela e, por isso, se sentia na obrigação de continuar mandando dinheiro para ajudá-la. Ela prometia que, quando recebesse a herança, faria a devida devolução dos valores.

O pintor só percebeu que tinha caído no “golpe do amor” quando, em maio de 2023, ele a pressionou e ela acabou revelando que o tal advogado não existia e que era ela mesmo quem escrevia as mensagens. Foi aí que ele entrou com uma ação judicial pedindo o ressarcimento.

No total, o processo judicial envolve nove suspeitos de integrarem a quadrilha, que seria composta por uma empresária, uma servidora pública, uma médica, além de familiares da líder, que ostentavam uma vida luxuosa em Uberaba.

Ainda segundo o G1, o defesa do pintor solicitou à Justiça a quebra de sigilo bancário e financeiro, bloqueio de contas. Além disso, foi solicitada a apreensão de equipamentos em um açougue gourmet da cidade mineira, que supostamente era mantido com o dinheiro da vítima.

Ainda não há previsão para conclusão da ação judicial, que continua tramitando na Justiça mineira.

