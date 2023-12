Advogada colocou veneno em suco para matar ex-sogro e a mãe dele após ser rejeitada, crê polícia

A Polícia Civil acredita que a advogada Amanda Partata colocou veneno em um suco para matar o ex-sogro, Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86, em Goiânia, em Goiás. Segundo o delegado Carlos Alfama, ainda é apurado que tipo de substância ela usou. Para o investigador, ela planejava se vingar depois de ter sido rejeitada pelo filho da vítima.

“Eu acredito que a intenção dela era matar qualquer pessoa que consumisse os alimentos”, disse o delegado ao site G1.

“Foram comprados diversos alimentos. Até por uma questão técnica, é mais possível que o veneno tenha sido ministrado no suco, porque é mais fácil dissolver o veneno no meio líquido”, detalhou o investigador.

Mais de 300 pesticidas estão sendo analisados para tentar identificar se podem ter sido aplicados. “Mesmo que a perícia não encontre veneno algum nas substâncias apreendidas, a certeza que foi uma morte por envenenamento se mantém. Nesse caso, o que leva a crer que foi uma morte por envenenamento e o descarte da outra possibilidade. Não foi intoxicação alimentar, isso a perícia facilmente já detectou. A pessoa ingere alimentos, não foi infecção bacteriana, qual a outra possibilidade? O perito apontou: a morte foi por envenenamento”, ressaltou Alfama.

O investigador disse que a advogada alegava que estava grávida, mas mesmo assim o filho da vítima terminou a relação de três meses. Assim, ela se sentiu rejeitada e decidiu se vingar. Alfama concluiu que a gestação é falsa.

A defesa da advogada não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Apesar de se apresentar nas redes sociais como sendo psicóloga, o Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP-GO) informou que ela não tem registro profissional ativo no banco de dados da entidade.

Leonardo e sua mãe, Luzia, passaram mal e morreram após consumirem doces Imagem: Extra

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, Amanda comprou doces em um estabelecimento famoso da cidade para um café da manhã em família, no último domingo (17). Horas depois, Leonardo e Luzia passaram mal e foram hospitalizados, mas não resistiram. A investigação descartou irregularidades nos produtos da doceria.

Conforme a investigação, Amanda teve um relacionamento com o filho de Leonardo por cerca de três meses, mas eles romperam. Depois disso, ela afirmou que está grávida e apresentou exames aos familiares do rapaz. Assim, continuava mantendo contato com eles.

No domingo, ela foi ao encontro do ex-sogro e da mãe dele para um café da manhã. Ela chegou ao local levando alguns doces e outros alimentos. Pouco mais de três horas depois, Leonardo e Luzia começaram a sentir dores abdominais, vômitos e diarreia. Ambos foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas o quadro piorou e os dois morreram ainda naquele dia.

Amanda chegou a relatar que também se sentiu mal enquanto estava voltando para Itumbiara (GO), onde mora, e por isso decidiu voltar para Goiânia. Assim, incialmente, levantou suspeitas contra a doceria onde adquiriu os produtos.

A polícia e outros órgãos de fiscalização visitaram as unidades do estabelecimento e não encontraram nenhuma evidência de contaminação. Assim, foi descartado que os doces tinham sido a causa da morte das vítimas.

O caso seguiu em investigação e, na noite de quarta-feira (20), Amanda foi presa. Na porta da delegacia, ela disse que está grávida e negou que tenha envenenado o ex-sogro e a mãe dele. No entanto, a polícia acredita que a gestação era falsa.

