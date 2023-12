Jovem é agredida por homem em situação de rua e sofre corte na orelha: “Simplesmente virou o soco”

Erica Lima, de 28 anos, diz que foi atacada sem motivo aparente por morador em situação de rua, em Santos, no litoral de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

A jovem Erica Lima, de 28 anos, foi agredida por um morador em situação de rua enquanto seguia para o trabalho, em Santos, no litoral de São Paulo. Ela contou que o homem estava sem camisa e gritando pela rua, mas não ameaçou roubá-la. Ele se aproximou e, sem nenhum motivo aparente, deu um soco na vítima, que sofreu um corte na orelha.

O caso aconteceu na terça-feira (19), na Praça da Independência, no Gonzaga. Segundo reportagem do site G1, a jovem estranhou a forma com que o homem agia, mas não imaginou que ele iria se aproximar e agredi-la.

“Tinha certeza de que tinha passado por ele, e foi aí que o soco aconteceu. Foi tudo muito rápido”, contou ela, que, por conta do golpe, bateu a cabeça contra a porta de uma loja e caiu no chão.

“Em nenhum momento ele ameaçou que iria me assaltar ou algo assim, simplesmente virou o soco na minha orelha. Bati a cabeça na porta de uma loja e depois caí no chão”, lembra.

A jovem sofreu um corte na orelha e teve que procurar atendimento médico. Ela está fora de risco, mas afirma que está traumatizada com o ataque sem nenhum motivo.

“É um caminho que faço todos os dias para ir ao trabalho. Preciso trabalhar, preciso do ‘ganha pão’ e é necessário sair de casa. Nunca imaginei passar por isso na vida. Estava indo trabalhar e recebi um soco ‘na cara’”, desabafou.

A vítima registrou um boletim de ocorrência sobre lesão corporal no 3º Distrito Policial de Santos. Ainda não há informações se o agressor foi identificado.

LEIA TAMBÉM: