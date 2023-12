Família está ‘desolada’ com morte de doméstica que caiu em poço de elevador: “Tinha muitos planos”

A família da empregada doméstica Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, que morreu após cair no poço do elevador de um prédio em Salvador, na Bahia, está “desolada” com a perda. A vítima tinha encerrado o primeiro dia de trabalho em um apartamento, quando houve a queda equivalente a sete andares. Ela foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

“A família está desolada, principalmente a mãe, que recebeu a notícia do falecimento da filha em pleno dia do aniversário. É horroroso para qualquer pessoa do mundo. Infelizmente vai ficar marcado por toda vida”, contou o marido de Juliana, identificado apenas como Adailton, em entrevista ao site G1.

Conforme o marido, a mulher pretendia visitar a mãe logo após encerrar o expediente. Ela era conhecida por sempre estar muito alegre. “Era uma pessoa querida por todo mundo e tinha muitos planos. Vinha realizando muitos sonhos, mas infelizmente foi interrompido por causa dessa tragédia”, lamentou o marido.

Além do companheiro, Juliane também deixou um filho de 11 anos. Além de trabalhar como empregada doméstica, ela também atuava como cuidadora de crianças.

Empregada doméstica Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, morreu após cair em poço de elevador, em Salvador, na Bahia (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O caso aconteceu na segunda-feira (18), na Rua Ceará, no bairro Pituba. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, por volta das 17h. No local, a vítima ainda apresentava os sinais vitais, mas logo piorou e morreu enquanto era levada para um hospital.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou ao site G1 que abriu um inquérito civil para apurar as circunstâncias da morte da empregada doméstica.

Segundo o órgão, o objetivo é que sejam reunidos elementos de prova, como laudos de órgãos de fiscalização, documentos do condomínio e do empregador da vítima, além de depoimentos, para apurar se normas de saúde e segurança do trabalho, previstas na legislação brasileira, estavam sendo cumpridas no prédio.

Já a Polícia Civil destacou que já ouviu a moradora do prédio que contratou Juliane, assim como a filha dela. O síndico também deverá prestar depoimento em breve para esclarecer como estava a manutenção do elevador.

“O fato é que quando ela abriu a porta, o elevador não se encontrava no andar. Acreditamos, pelo que já realizamos de oitivas, que ela poderia estar utilizando o celular e não fez essa observação”, afirmou a delegada Marita Souza.

