Ex-jogador do PSG e Seleção Argentina é esfaqueado por parente Imagem: reprodução redes sociais (@pocho22lavezzi)

O ex-jogador de futebol que já defendeu a Seleção Argentina, Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, deu entrada em um hospital na cidade de Maldonado, Uruguai, nesta quarta-feira (20) após ser esfaqueado por um parente.

Lavezzi, que também já atuou pelo PSG, chegou ao hospital acompanhado da esposa e com ferimentos no abdômen e uma fratura na clavícula.

De acordo com o site ‘El Observador’, a facada ocorreu após uma discussão com um familiar. A polícia local informou que o ex-atleta estava em uma festa e foi socorrido às 5h.

Ainda segundo o portal, a discussão foi motivada por causa de dinheiro. Contudo, a família desmente essa versão. O jornal artgentino Tyc Sports, afirma que, de acordo com a família do ex-atacante , o jogador se machucou após cair de escada que usava para trocar uma lâmpada.

Nenhuma das duas versões foi confirmada pela polícia até o momento, que está investigando o caso. O ex-jogador se encontra em estado de saúde estável.

Carreira

Ezequiel “Pocho” Lavezzi, como é conhecido o ex-jogador de 38 anos, disputou a Copa do Mundo de 2014 pela Seleção Argentina. Ele também atuou em times do país como Estudiantes e San Lorenzo, além de outros, como Napoli, na Itália e Paris Saint Germain, na França. Ele encerrou sua carreira no Hebei Fortune, da China.

