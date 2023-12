É viral a emoção desta professora ao ler os desejos de Natal de seus alunos

Nesta temporada de Natal, as crianças esperam com entusiasmo a chegada dos presentes, um momento cheio de emoção ao receberem os brinquedos tão desejados. No entanto, para muitas crianças em situações econômicas difíceis, alcançar esse desejo é um desafio.

Através de sua conta @attagirlguy no TikTok, uma professora compartilhou a lista de desejos de seus alunos, que são crianças de baixa renda. Com 3.000 crianças, a instituição implementou um programa chamado 'Lista de Desejos' para realizar o sonho dessas crianças e que elas possam receber um brinquedo durante as celebrações de Natal.

A professora contou a realidade dos seus alunos visivelmente comovida. Segurando as lágrimas, enquanto explicava que estava fazendo este vídeo não por razões pessoais, mas sim para buscar ajuda no TikTok com o objetivo de conseguir que essas crianças recebam um presente de Natal.

Desejos de Natal

Entre os desejos expressos pelas crianças estão tênis pretos para se protegerem do frio, um pacote de Takis para evitar a fome, um violão que fará um dos estudantes feliz, outro apenas pediu que sua irmã fosse feliz em seu aniversário, também um cachecol do Manchester City e um conjunto de avião Littlest Pet Shop com a razão de que cresceram com esses brinquedos durante toda a vida.

A professora fez um apelo para divulgar a mensagem e pediu ajuda para tornar esta lista de desejos realidade. Além disso, convidou aqueles que desejam fazer uma doação a entrar em contato com ela através de mensagem direta.

O vídeo se tornou viral, alcançando mais de nove mil curtidas até oo momento em que este texto estava sendo escrito. Todos os comentários mostraram solidariedade e alguns deles dizem o seguinte:

“Diga-me como posso ajudar! E obrigado, obrigado pelo que faz todos os dias”, “o primeiro vai realizar seu desejo este ano. Publique essa lista de desejos exatamente como lhe pedem”, “Você poderia fazer uma lista de desejos da Amazon?”, “que alegria que ainda exista gente como você que se preocupa com os alunos e divulga um desejo simples. Obrigado!”, “os estudantes do ensino médio sempre são ignorados nos programas de doação de Natal. Obrigado por trazer isso à tona”.