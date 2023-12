Crime ousado! Ladrões furtam joalheria e fogem usando rapel

A ousadia dos criminosos não tem fim e desta vez uma dupla de jovens foi presa após roubar uma joalheria que fica no 11º andar de um prédio em Goiânia e fugir descendo por rapel, na madrugada desta segunda-feira. A notícia é do G1.

As câmeras de segurança mostraram dois suspeitos andando próximo ao prédio e depois dentro da joalheria. Segundo a PM eles entraram no prédio durante o dia e ficaram escondidos até escurecer. Depois arrombaram uma clínica de psicologia e furaram a parede para ter acesso à sala vizinha, onde estavam as jóias.

Mas o que chamou a atenção da polícia foi a forma como eles deixaram o prédio, usando uma corda e descendo 11 andares com técnicas de rapel. “Eles terem descido de rapel nos levou a verificar que esse crime não era de Goiás”, disse um policial

A mesma dupla, segundo a policia, havia roubado uma residência no setor sul da cidade e levado algumas jóias. Cruzando as imagens da casa e do prédio eles conseguiram identificar os dois suspeitos e o carro usado na fuga.

De acordo com a investigação, os dois suspeitos eram de São Paulo e trocaram a placa do carro três vezes durante a fuga para dificultar a ação da polícia, mas cruzando dados com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de São Paulo eles acabaram presos quando estavam na altura da cidade de Campinas.

O nome dos ladrões não foi divulgado.