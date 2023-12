3 clássicos natalinos que você pode assistir no Disney+: perfeitos se você não sabe o que assistir em família

'Meu Papai é Noel’ é um dos filmes de Natal que as famílias mais assistem todos os anos no Natal | (Walt Disney Studios)

Uma das tradições de Natal favoritas de todos é reunir-se em família para fazer uma maratona de filmes de Natal. Todos os anos, há novas produções ambientadas na época para assistir.

No entanto, às vezes, tudo o que queremos é desfrutar dos filmes clássicos da temporada que nos enchem de nostalgia e alegria natalícia; eles avivam o espírito festivo e nos deixam lições de vida.

Nesse sentido, o Disney+ é uma das melhores plataformas para ser nossa cúmplice nas noites e tardes de cinema de dezembro. E é que o serviço conta com um amplo catálogo de filmes festivos do passado.

Filmes clássicos de Natal no Disney+ para assistir em família

Então, se você tem uma assinatura e quer compartilhar a magia dos filmes de Natal com sua família neste domingo, continue lendo para conhecer três clássicos de Natal disponíveis no Disney+.

Esqueceram de Mim (1990)

Um filme natalino que todos assistimos anualmente é este filme estrelado por Macaulay Culkin. A trama segue Kevin McAllister, um menino de oito anos que é acidentalmente deixado sozinho em casa por sua grande família quando eles partem para passar o Natal na França.

O pequeno aprende a se virar sozinho e também consegue se defender de dois ladrões que tentaram assaltar sua casa, acreditando que estava vazia. Ao mesmo tempo, ao perceber sua ausência no voo, sua mãe retorna apressadamente para sua casa em Chicago para resgatá-lo.

Meu papai é Noel (1994)

Tim Allen lidera este clássico como Scott Calvin, um pai divorciado de um menino chamado Charlie. No início da história, o protagonista fica chateado porque sua ex-esposa Laura e seu novo parceiro, um psiquiatra chamado Neal, contaram ao seu filho que Papai Noel não existe.

No dia de Véspera de Natal, um irritante Charlie fica com seu pai. No entanto, um barulho no telhado chama sua atenção. Scott sai para investigar e encontra um homem que acaba caindo de surpresa e morre. O intruso acaba sendo o Papai Noel e, devido a uma cláusula, agora Scott terá que substituí-lo.

O Conto de Natal dos Muppets (1992)

Os amantes de musicais e dos Muppets nunca se cansam de assistir a esta adaptação do clássico Conto de Natal de Charles Dickens. Na produção, Michael Caine dá vida a Ebenezer Scrooge, um avarento agiota que recebe a visita de três fantasmas no dia de Natal.

O trio fantasmagórico leva o cruel e egoísta senhor Scrooge ao seu passado, presente e futuro. A viagem permite-lhe descobrir que o seu destino é muito desanimador; sem dúvida, é um projeto imperdível e cheio de lições para assistir com os mais pequenos em casa.