Morte trágica: empregada doméstica cai em poço de elevador após 1º dia de trabalho e não sobrevive

A Polícia Civil investiga a morte da empregada doméstica Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, que caiu do poço de um elevador de um prédio em Salvador, na Bahia. A vítima tinha acabado o primeiro dia de trabalho em um apartamento e, quando deixava o local, caiu do 4º andar. Ela chegou a ser encontrada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso aconteceu na segunda-feira (18), na Rua Ceará, no bairro Pituba. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, por volta das 17h. No local, a vítima ainda apresentava os sinais vitais, mas logo piorou e morreu enquanto era levada para um hospital.

O corpo de Juliane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde passará por exames periciais. O caso segue sendo investigado na delegacia do bairro da Pituba.

Já o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou ao site G1 que abriu um inquérito civil para apurar as circunstâncias da morte da empregada doméstica.

Segundo o órgão, o objetivo é que sejam reunidos elementos de prova, como laudos de órgãos de fiscalização, documentos do condomínio e do empregador da vítima, além de depoimentos, para apurar se normas de saúde e segurança do trabalho, previstas na legislação brasileira, estavam sendo cumpridas no prédio.

