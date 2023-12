Morte em van escolar: menino de quatro anos é esquecido em veículo e não sobrevive, em SP

Um menino de quatro anos morreu após ser esquecido dentro de uma van escolar, na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. A condutora deveria ter deixado a criança no Centro de Educação Infantil (Cei) Brás/Mooca, mas só quando voltou para buscá-la percebeu que ela não estava lá. Após verificar o veículo, o garotinho já foi achado sem vida.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (18), quando a média da temperatura máxima na Capital alcançou os 31,6°C, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os índices de umidade ficaram perto dos 30%.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h, foi registrado um chamado na Rua Barra do Turvo. Quando os agentes chegaram ao local, já encontraram o menino morto dentro da van. Ele tinha se escondido embaixo de um dos bancos. A condutora foi levada ao 8º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Não há informações se ela ficou detida.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo destacou que a van escolar em questão era particular e não estava vinculada ao serviço de Transporte Escolar Gratuito (TEG). De toda forma, a administração municipal lamentou o caso e disse que o Departamento de Transportes Públicos (DTP) irá instaurar um processo administrativo para cassação do cadastro municipal de condutores escolares.

“A Prefeitura de São Paulo está consternada e lamenta profundamente o ocorrido. A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família”, destacou a nota.

“Cabe destacar que a contratação da van escolar privada ocorre entre o condutor e o responsável pela criança, não havendo intermediação da Prefeitura. O veículo, com fabricação em 2015, está cadastrado no sistema para o transporte escolar privado, e em situação regular. O veículo escolar passou por vistoria em março de 2023 e foi aprovado. A licença para o transporte escolar é válida até 08 de fevereiro de 2024. A documentação da motorista é regular”, ressaltou a prefeitura.

Outro caso

Esse é o segundo caso de criança morta dentro de van escolar em pouco mais de um mês. Em 14 de novembro, o menino Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, foi esquecido dentro de um veículo de transporte na Vila Maria, na Zona Norte, e também não sobreviveu.

Naquele dia, a tarde também foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C. A Defesa Civil tinha decretado estado de alerta na capital. A suspeita da polícia é que Apollo não aguentou por estar trancado no veículo, todo fechado. Porém, o laudo com as causas ainda é aguardado.

O motorista da van e a auxiliar chegaram a ser presos, mas foram liberados dias depois e respondem em liberdade. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do homem, que tinha sido recolhida, foi devolvida, mas ele segue proibido de realizar o transporte de crianças e adolescentes.

Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, morreu após ser esquecido em van escolar, na Zona Norte de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/TV Globo)

