Lista traz os 10 criminosos mais procurados do Brasil; veja quem são eles e quais os seus crimes

O Governo federal atualizou a lista com os nomes dos dez criminosos mais procurados do país. A prévia do material, divulgada com exclusividade pelo site UOL, traz nomes de pessoas que atuavam no Brasil e em países do Mercosul, com condenações e envolvimento no tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A relação não foi oficialmente divulgada, mas até o fim deste ano nomes como Maria do Pó, Baixinho, André do Rap e Cabeludo deverão ser incluídas na lista.

Confira abaixo quem são os dez mais procurados:

Maria do Pó

Sonia Aparecida Rossi, de 62 anos, mais conhecida como Maria do Pó, está foragida desde 2006. Ela foi condenada a 54 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas, mas escapou da Penitenciária Feminina de Sant’Anna, no Carandiru, Zona Norte de São Paulo, em março de 2006.

A direção do presídio percebeu a ausência da traficante quatro horas depois, na contagem rotineira de detentas. Desde então, Maria do Pó nunca mais foi vista.

Conforme o governo, ela abastece as favelas de São Paulo com drogas da Bolívia. A traficante tem seu nome na lista da Interpol, a polícia internacional, desde 2018.

Baixinho

Willian Alves Moscardini, o Baixinho”, é procurado no Brasil e também em países do Mercosul. Em São Paulo, ele responde a oito processos por assalto, roubo, sequestro e agressões. Conforme o governo, o foragido participou do assalto à transportadora de valores Prosseguir, em Ciudad Del Este, em 2017, de onde foram roubados US$ 11 milhões.

Rei do Cangaço

Márcio Carmo Pimentel, também conhecido como Ian, Yan, Branco, Gordo ou Rei do Cangaço, é considerado um dos mais perigosos assaltantes do Brasil. O homem tem 13 mandados de prisão em aberto nos estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais.

Conforme o governo, “atua na modalidade criminosa do novo cangaço, participando de ataques violentos a bancos, carros-fortes e transportadoras de valores.”

João Cabeludo

João Aparecido Ferraz Neto, de 65 anos, conhecido como João Cabeludo, é procurado por roubos a carros fortes e tráfico de drogas, além de crimes contra o patrimônio e lavagem de dinheiro.

O governo informou que ele atua na região sudeste do Brasil e também em países do Mercosul. O homem tem condenações que somam mais de 500 anos de prisão.

Caipira

Álvaro Daniel Roberto, mais conhecido como Caipira, foi denunciado junto com mais 20 pessoas acusadas de tráfico internacional e associação para o financiamento ao tráfico. Ele é acusado de comandar um grupo especializado no envio de cocaína para a Europa, com rotas que partiam do Paraguai, Bolívia e Peru.

O criminoso foi preso em 2013, em Fortaleza, no Ceará, mas obteve transferência para Juiz de Fora, em Minas Gerais, de onde fugiu no ano seguinte. Ele já teve ligações com o megatraficante Juan Carlos Abadia.

Xixi

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Xixi, é procurado pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme o governo, ele é responsável pela logística do transporte de cocaína da Bolívia para o Brasil.

André do Rap

André de Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap, foi condenado a 15 anos e seis meses por tráfico internacional de drogas. Ele saiu pela porta da frente da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, em 10 de outubro de 2020, após uma decisão então ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello.

Horas depois, a liberdade foi cassada pela Suprema Corte. Porém, o criminoso não foi mais encontrado e segue foragido desde então.

Engri Júnior de Almeida Maia

Engri Júnior de Almeida Maia, também conhecido como Júnior Trindade, é apontado como líder de uma facção criminosa que atua em Goiás. Ele já foi condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e está na lista da Interpol.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Engri foi denunciado por envolvimento com o tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. A organização criminosa importava a droga da Bolívia e realizava a distribuição interna a outros traficantes locais.

Leozinho/Playboy

Leomar de Oliveira Barbosa, de 61 anos, mais conhecido como o Leozinho ou Playboy, foi condenado a 36 anos de prisão por tráfico de drogas. Porém, em 2018, foi liberado do presídio de segurançaa máxima de Formosa, em Goiás, após um erro do sistema carcerário.

Desde então, ele segue foragido. Conforme o governo, ele é aliado de Fernandinho Beira-Mar,

Adalberto Pagliuca Filho

Adalberto Pagliuca Filho, de 69 anos, é acusado de chefiar uma organização criminosa de Mato Grosso com atuação em outros dez estados. Ele foi condenado após ser preso na Operação Mahyah, da Polícia Federal, deflagrada em novembro de 2011, mas segue foragido.

