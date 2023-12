Detalhe levou polícia a prender suspeito de roubar e matar dentista em prédio de luxo, em Salvador

A Polícia Civil prendeu um suspeito de roubar e matar o dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, que foi encontrado amarrado a uma cama no apartamento em que morava em um prédio de luxo, em Salvador, na Bahia, em novembro passado. Segundo a delegada Pilly Dantas, responsável pelo caso, uma tatuagem de super-herói que o homem tem na mão ajudou na identificação. O detido, que não teve o nome revelado, confessou o crime e disse que a motivação era uma dívida de R$ 100.

Lucas foi visto pela última vez com vida no dia 23 de novembro deste ano, quando entrou no prédio acompanhado pelo suspeito. Ele não fez mais em contato com parentes e amigos. Assim, no dia 25 de novembro, um colega foi até o apartamento dele e o encontrou morto, amarrado a uma cama. A polícia foi acionada e constatou que a vítima já estava sem vida.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o suspeito deixou o local caminhando tranquilamente, puxando uma mala (veja abaixo). O carro da vítima e demais pertences foram levados pelo criminoso, que abandonou o veículo a três quilômetros do local.

Imagens o condomínio Celebration Garibaldi, local onde o dentista Lucas Maia de Oliveira, 36 anos, morava e também foi encontrado morto em Salvador, flagraram o momento em que um homem deixa o prédio com uma mala e usando um casaco do dentista, na madrugada de sexta-feira (24). pic.twitter.com/P3AKHcJb2I — Jornal Correio (@correio24horas) November 26, 2023

Após o trabalho de investigação, o suspeito acabou preso na manhã de segunda-feira (18). A Justiça já tinha expedido um mandado de prisão temporária no mês passado, mas só agora ele foi cumprido.

Na casa do homem, a polícia apreendeu uma televisão, que acredita ter sido roubada da vítima. Ele segue à disposição da Justiça.

Relembre o caso

As imagens do circuito interno do prédio foram analisadas e nelas o suspeito apareceu descendo dois andares de escada. Ele usava um capuz e depois entrou no elevador, indo até o estacionamento. De lá, ele saiu com o carro do dentista, que foi encontrado abandonado na região do Vale do Muriçoca, no dia 26 de novembro.

A Polícia Civil diz que, além do carro, o criminoso levou uma quantia em dinheiro, dois televisores, um notebook, um celular, dinheiro e roupas da vítima.

Além de familiares e amigos de Oliveira, a polícia também já ouviu um vizinho, que disse ter escutado gritos de socorro no apartamento do dentista na madrugada de quinta-feira. Na ocasião, ele ligou e avisou ao porteiro, que teria ido checar. No entanto, ao chegar próximo, ele não ouviu nenhuma movimentação e, por isso, não chegou a acionar a polícia.

O caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

