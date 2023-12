Aluna ‘perde’ R$ 19 mil que era para pagar festa de formatura dos colegas

Uma estudante de 19 anos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, quase foi linchada por seus colegas do terceiro ano do ensino médio na noite desta segunda-feira, quando confessou aos demais alunos que teria perdido o dinheiro que seria usado para pagar o salão de festa da formatura da turma. A notícia é do G1.

A direção da escola chamou a polícia e ela saiu escoltada para a delegacia, onde prestou depoimento sobre a queixa registrada por pais e alunos da escola.

No total, a turma arrecadou R$ 21 mil para a festa de formatura e R$ 19 mil desse dinheiro deveria ter sido transferido para o salão que realizaria o evento, mas os alunos descobriram ontem que o dinheiro não havia sido repassado.

O dinheiro foi arrecadado mensalmente desde quando começou o último semestre dos alunos. Depósitos e transferências eram feitas diretamente na conta dessa jovem, que ficou encarregada de organizar o evento.

Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Rio (Reprodução)

“Ela fez um orçamento, foi no salão, explicou para a gente como seria, que cada um teria que convidar cinco pessoas, e se você não conseguisse ter cinco pessoas, você teria que dar sua vaga”, afirmou uma das estudantes, Kesia Cunha, após descobrir que não haveria mais festa.

A jovem responsável pelo dinheiro disse que foi ao banco e sacou os R$ 19 mil em dinheiro, colocou na bolsa e foi ao supermercado, e que quando se deu conta, o dinheiro não estava mais com ela. : “Eu perdi. Saquei R$ 19 mil e perdi”, disse.

Em nota, a escola disse que não teve nenhuma participação na organização da festa de formatura dos alunos e também foi pega de surpresa pela informação.

A polícia instaurou inquérito para apurar o caso.