VÍDEO: Criminosos armados invadem festa de casamento e promovem arrastão, em Manaus

Criminosos invadiram festa de casamento e promoveram arrastão, em Manaus, no Amazonas (Reprodução/Twitter)

Uma festa de casamento se transformou em um verdadeiro pesadelo após ser invadida por criminosos armados, em Manaus, no Amazonas. Pelo menos cinco bandidos promoveram um arrastão e fugiram levando celulares, carteiras e demais pertences dos convidados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do crime e as vítimas rendidas (assista abaixo). Não há informações sobre feridos.

🚨Em Manaus, um grupo fortemente armado fez um arrastão em casamento e levou os pertences de 150 convidados. Os criminosos renderam os funcionários da casa de festa e depois fugiram em um carro de um dos convidados da festa. pic.twitter.com/hWi4AgzRkD — Conexão Política (@conexaopolitica) December 16, 2023

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (16), no bairro Flores, centro-sul de Manaus. O salão de festas tinha mais de 50 convidados reunidos, entre idosos, mulheres e crianças. As imagens mostram quando três bandidos invadiram o salão de festas e, armados, ordenaram que as vítimas ficassem embaixo das mesas.

Dois bandidos que seguravam armas passaram a circular pelo salão recolhendo os pertences dos convidados, enquanto uma mulher era mantida refém por um deles. Ela aparece sendo puxada pelos cabelos e na mira de uma arma.

Logo depois, um dos bandidos veste um colete laranja, que era usado por uma das vítimas, para se disfarçar. Em seguida, ele e os demais criminosos fugiram usando um carro de um dos presentes no salão de festa.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que o carro roubado foi encontrado abandonado após buscas. Agora, a polícia analisa as imagens para identificar os assaltantes. Até a manhã desta segunda-feira (18), ninguém havia sido preso.

