Vídeo: Com rosto machucado, Marcelinho Carioca diz que se envolveu com mulher casada e foi sequestrado Imagens: redes sociais (Twitter)

Após polícia de São Paulo confirmar o sequestro de Marcelinho Carioca, que participou do show ‘Tardezinha’, na Neo Química Arena, ocorrido no último domingo (17), um vídeo em que o ex-jogador aparece explicando o motivo do sequestro começou a circular a internet. Nas imagens que você confere a seguir, Marcelinho aparece sem camisa e com o olho roxo.

“Eu estava em um show em Itaquera e saí com uma mulher casada. O marido dela me sequestrou”, diz o ídolo do Corinthians.

Em seguida, no mesmo vídeo, uma mulher aparece dizendo “Confirmo tudo que ele está falando. Sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro”.

Assista ao vídeo:

⚠️ URGENTE! Marcelinho Carioca aparece em vídeo afirmando que se envolveu com uma mulher casada após o 'Tardezinha', na Neo Química Arena, e foi sequestrado pelo marido da moça.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/yHoTzzZ8ON — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 18, 2023

A polícia já já havia investigado um carro que foi abandonado em Itaquaquecetuba, grande São Paulo, na noite de ontem, e confirmado que o veículo pertence ao ex-jogador.

Marcelinho chega em delegacia para prestar esclarecimentos

Segundo ‘O Globo’, o ex-jogador foi liberado na tarde desta segunda-feira (18) pelo sequestrador. Ele chegou em uma delegacia de Itaquaquecetuba (SP) em uma viatura da Polícia Militar por volta das volta das 14h. Marcelinho estava com o rosto coberto com uma toalha e acompanhado de uma mulher no banco de trás.

