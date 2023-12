Marcelinho Carioca: o que se sabe sobe sumiço do ex-jogador após show do cantor Thiaguinho

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, de 51 anos. Ele foi visto pela última vez no domingo (17), depois que foi a um show do cantor Thiaguinho na Neo Química Arena, o Itaquerão, na Zona Leste da Capital. O carro do ex-atleta foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana. Entre as hipóteses apuradas para o sumiço está a de sequestro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como “desaparecimento de pessoa e localização de veículo”. Dois homens que estavam nas proximidades o carro foram detidos pela Polícia Militar e serão levados para a delegacia para os devidos esclarecimentos.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, destacou a SSP-SP.

Além de delegacias da Capital, a Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada e também ajuda nas investigações.

O advogado do atleta, Eduardo Rodrigues, e seu assessor de imprensa, Rafael Menezes, também confirmam o desaparecimento de Marcelinho. Eles disseram ao site UOL que a polícia trabalha com a linha de sequestro.

Presença em show

No domingo, Marcelinho postou um vídeo no qual apareceu lado de Thiaguinho (assista abaixo). “O monstro está aqui. O gigante está aqui”, disse o ex-jogador sobre o artista, que logo respondeu: “Estou no camarim do Corinthians com meu maior ídolo.”

Depois que deixou o local do show, Marcelinho Carioca não foi mais visto. A polícia busca mais pistas sobre o paradeiro dele.

O ex-jogador foi revelado pelo Flamengo, no Rio de Janeiro, mas sua consagração veio quando passou a jogar pelo Corinthians, em São Paulo. No seu perfil no Instagram, onde é seguido por quase 900 mil pessoas, ele diz ser empresário, jornalista, comentarista, gestor público e ressalta que foi eleito como “o maior batedor de faltas”.

Depois que se aposentou dos gramados, ele passou a atuar como comentarista esportivo e também iniciou sua vida política. Até janeiro deste ano, era secretário de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba.

