Dentista morre após carro que dirigia cair em represa no interior de SP; três amigas sobreviveram

A dentista Karoana Nesry da Silva, de 27 anos, morreu após ficar presa dentro de um carro que caiu em uma represa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ela estava na direção e levava três amigas, que conseguiram sair. Já a vítima ficou presa no veículo submerso e não resistiu.

O caso aconteceu no domingo (17), na represa Chácara Flora. O Corpo de Bombeiros foi acionado após o acidente e os socorristas conseguiram tirar a dentista do carro ainda com vida. Ela foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, mas não sobreviveu.

Já as três amigas dela receberam atendimento, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O corpo da dentista seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames periciais.

O caso segue em investigação na delegacia de Araraquara. O veículo da vítima deve ser retirado da represa nesta segunda-feira (18) e será encaminhado para a perícia.

LEIA TAMBÉM: