Após sequestro, Marcelinho Carioca chega em delegacia de SP na tarde desta segunda (18)

Vídeo: Com rosto machucado, Marcelinho Carioca diz que se envolveu com mulher casada e foi sequestrado Imagens: redes sociais (Twitter)

Após desaparecimento no último domingo (17) e sequestro ser confirmado pela polícia militar, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi encontrado em Itaquaquecetuba e levado para uma delegacia na região central de São Paulo nesta segunda-feira (18), de acordo com o site UOL.

“Marcelinho foi encontrado andando por uma rua de Itaquaquecetuba, perto de onde o carro foi encontrado. Ele foi liberado pelo sequestrador e, agora, está vindo com a polícia para a delegacia”, disse o Secretário executivo da SSP, delegado Nico Gonçalves.

Ainda no início desta tarde, um vídeo em que o jogador aparece de olho roxo e sem camisa começou a circular na internet.

Nas imagens, que você confere a seguir, o jogador confirma que foi sequestrado após se envolver com uma mulher casada no evento ‘Tardezinha, do cantor Thiaguinho, que ocorreu no último domingo na Neo Química Arena, zona leste de São Paulo.

“Eu estava em um show em Itaquera e saí com uma mulher casada. O marido dela me sequestrou”, diz o o ex-jogador na gravação.

Em seguida uma mulher aparece nas imagens e diz: “Confirmo tudo que ele está falando. Sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro”.

Assista ao vídeo:

⚠️ URGENTE! Marcelinho Carioca aparece em vídeo afirmando que se envolveu com uma mulher casada após o 'Tardezinha', na Neo Química Arena, e foi sequestrado pelo marido da moça.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/yHoTzzZ8ON — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 18, 2023

Cinco suspeitos estão sendo acusados de envolvimento. Eles foram abordados na região próxima em que o carro do ex-jogador foi encontrado abandonado ainda na noite de ontem.

