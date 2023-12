Aéreas brasileiras ficam longe do topo em lista das melhores do mundo em 2023, diz levantamento

As companhias aéreas brasileiras ficaram bem longe do topo em um ranking mundial que traz as melhores empresas do setor em 2023. Conforme o AirHelp Score, divulgado nesta semana, a Qatar Airways repetiu o feito do ano passado e ficou em primeiro lugar. As empresas Azul e Gol foram citadas no levantamento, mas aparecem em 47º e 68º lugares, respectivamente.

A pesquisa foi realizada entre janeiro e outubro deste ano, com cerca de 16 mil passageiros de 58 países. Foram listadas 83 companhias aéreas, que tiveram avaliados três pontos centrais: pontualidade dos voos; qualidade do serviço das companhias aéreas; e o processamento de reclamações com base na eficiência do atendimento de pedidos de indenização de clientes.

A Qatar Airways é a bicampeã e foi novamente considerada a melhor do mundo na avaliação dos passageiros, obtendo 8,38 como nota final, destacando-se pela opinião dos usuários (8,8), pontualidade (8,4) e consistência no processamento de reclamações (8,0).

Entre as aéreas brasileiras, a Azul (47ª posição) foi bem avaliada em termos de performance de partida e chegada no horário (8,3) e serviços (8,4), mas apenas 3,5 para processamento de reclamações, chegando a 6,74 como nota final. Já a Gol (68° lugar) recebeu nota 7,9 para pontualidade; 7,8 para serviço e apenas 2 em relação ao atendimento de reclamações de usuários - pior índice nacional registrado - alcançando pontuação final de 5,89.

“Este ranking mostra que as companhias aéreas brasileiras continuam ficando muito atrás de suas concorrentes. O levantamento conta apenas com a avaliação dos passageiros e acaba deixando claro que ainda há um longo caminho a percorrer para que os usuários mudem essa percepção. Elas ainda deixam muito a desejar em casos de reclamação ou queixa. Temos como missão auxiliar os passageiros aéreos a reivindicar seus direitos garantidos pela lei e conscientizá-los em quais circunstâncias são cobertos pelo Código de Defesa do Consumidor”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Na edição do ano passado a Latam Airlines ocupou a quinta posição. Porém, no ranking de 2023, não apareceu na listagem.

Ranking mundial traz lista das melhores companhias aéreas de 2023 (Divulgação/AirHelp Score)

Melhores aeroportos

A AirHelp também divulgou recentemente um ranking com os 10 melhores aeroportos do mundo. Entre eles quatro são brasileiros, que ficam em Recife (PE), Brasília (DF), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). Na lista que avalia 20 terminais, outros dois localizados no Brasil foram citados pelos passageiros: Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

O levantamento, realizado de janeiro a outubro deste ano, listou 194 aeroportos, que foram avaliados por cerca de 16 mil usuários de 58 países. Os passageiros avaliaram três temas centrais: pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, em Recife, apareceu em segundo no ranking dos 10 melhores terminais do mundo (Reprodução)

Assim, liderou a lista como o melhor do mundo o Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, na Ásia. Na sequência, em segundo lugar, aparece o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, em Recife. Já os aeroportos Internacionais de Brasília (4º colocado), de Belém/Val-de-Cans (7º colocado), no Pará, e de Belo Horizonte/Tancredo Neves, em Confins (8º colocado), completaram a lista.

Conforme o levantamento, o Aeroporto Internacional do Recife obteve nota 8,48 para pontualidade dos voos, 8,38 para qualidade do serviço e 8,67 para qualidade do comércio, alcançando nota final de 8,49. Já o Aeroporto Internacional de Brasília recebeu nota 8,63 para pontualidade, 8,11 para qualidade do serviço e 8,14 para qualidade do comércio, compondo nota final de 8,43.

O Aeroporto Internacional de Belém atingiu nota 8,49 para pontualidade, 8,19 para qualidade do serviço e 8,17 para qualidade do comércio, totalizando 8,36 como pontuação final. No caso do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nota de 8,39 para pontualidade dos voos, 8,22 para qualidade do serviço e 8,35 para qualidade do comércio, tendo 8,35 como nota final.

Já na lista estendida dos 20 melhores aeroportos do mundo, aparecem mais dois brasileiros: o Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho, na 12ª colocação, e o Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena, em 18º lugar.

O ranking ainda traz os aeroportos Santos Dumont/ Rio de Janeiro (31º); Aeroporto Internacional de Guarulhos/ São Paulo (32º); Aeroporto Internacional do Galeão/ Rio de Janeiro (35º); Aeroporto de Congonhas/ São Paulo (37º) e Aeroporto Internacional de Viracopos/ Campinas/ SP (56º).