Vai pegar um sol? Veja as praias que estão impróprias para banho em SP

Trinta e uma praias dos litorais paulista sul e norte estão impróprias para banho, de acordo com a última avaliação do Mapa da Qualidade das Praias da Cetesb, que expirou no dia 10 deste mês.

Nesses locais, de acordo com a autarquia, a quantidade de coliformes fecais e outras bactérias por cada 100 ml de água é superior ao nível considerado seguro para os seres humanos.

As praias consideradas impróprias para banho são:

Ubatuba

Iperoig

Itaguá - avenida Leovegildo, 1724

Rio Itamambuca

Itaguá – avenida Leovegildo, 240

Perequê-mirim

Lázaro

Dura

Caraguá

Tabatinga – Rio Tabatinga

Capricórnio

São Sebastião

São Francisco

Ilhabela

Itaquanduba

Perequê

Itaguaçu

Guarujá

Perequê

São Vicente

Praia da Divisa

Milionários

Prainha

Gonzaguinha

Santos

Gonzaga

Praia Grande

Boqueirão

Maracanã

Real

Jardim Solemar

Vila Tupi

Vila Mirim

Vila Caiçara

Flórida

Mongaguá

Vera Cruz

Itaoca

Itanhaém

Sonho

Peruíbe

Prainha

A Cetesb alerta também para os riscos de tomar banho de mar durante tempestades e banhar-se em rios, canais ou córregos que deságuam no mar.