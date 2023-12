Onda de calor: estados devem ter pico de temperatura neste final de semana

Desde quinta-feira pelo menos 14 estados brasileiros enfrentam temperaturas acima da média mensal com a nova onda e calor que se espalhou pelo país e, de acordo com a Climatempo, a situação deve ficar ainda mais quente no final de semana.

Meteorologistas preveem que a onda de calor atinja seu pico neste final de semana. Isso significa que entre 16 e 17 de dezembro os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão podem registrar temperaturas acima dos 40ºC.

Pelo menos quatro capitais esperam bater recordes de temperatura nestes dois dias. São Porto Alegre, Cuiabá e Campo Grande. Em Cuiabá, atualmente o recorde de temperatura [e de 42ºC.

Toda a região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país estão sob alerta de “perigo” emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A quinta onda de calor que atinge o país marca oficialmente o fim da primavera e o começo do verão, que inicia dia 22.

Além do aquecimento global, segundo os meteorologistas, o fenômeno conhecido como El Niño é um dos responsáveis pela elevação da temperatura em 2023 e deve persistir ainda até o outono de 2024 no hemisfério sul.