Enfermeira vendia atestados falsos em Santos (SP)

Uma denúncia anônima levou policiais a investigarem um homem acusado de vender atestados médicos falsos em Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo. A notícia é do G1.

A denúncia levou os agentes até a casa do homem, que mora no bairro Beira Mar, em São Vicente. Na casa, eles encontraram uma mulher dormindo no sofá e descobriram que ela era uma enfermeira que já havia trabalhado para a prefeitura de Santos. O vendedor e proprietário da casa não estava no local e continua desaparecido.

No armário da enfermeira, em um dos quartos, havia blocos de declarações médicas e odontológicas guardadas, algumas delas já preenchidas. Ela confirmou que os papéis eram vendidos pelo primo por R$ 50 cada e a maioria das negociações eram feitas por WhatsApp.

No local foram encontrados ainda carimbos falsos de médicos e enfermeiros e os documentos eram preenchidos, carimbados e assinados de acordo com a necessidade de cada cliente. No momento da batida, havia pelo menos 100 atestados no local.

A polícia entrou em contato com as administrações municipais de Santos e São Vicente. Santos não respondeu sobre o vínculo da mulher com a prefeitura, e São Vicente disse que ela não faz parte do quadro de funcionários da autarquia.

O boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial de São Vicente como falsidade ideológica