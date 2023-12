Cocô de cachorro acaba em facada em cidade do interior de São Paulo

Um síndico levou uma facada no peito de um morador após aplicar-lhe duas multas de R$ 480 por não recolher as fezes de seu cachorro dentro do condomínio, há cerca de uma semana, na cidade de Pedreira, interior de São Paulo.

Segundo boletim de ocorrência, Reginaldo Esperança, de 47 anos, interrompeu uma reunião do síndico com os conselheiros do condomínio visivelmente embriagado e antes de se retirar, sem falar nada, deu uma facada em Rodrigo Moreira, de 30 anos.

Rodrigo disse que só notou que havia sido esfaqueado quando o sangue começou a manchar a sua camisa e rapidamente foi levado ao hospital pelas pessoas que estavam no local, onde permaneceu internado por dois dias para cuidar dos ferimentos.

Na delegacia, descobriu-se que o agressor já tem passagem pela polícia por outros crimes, como homicídio, roubo e danos ao patrimônio público. Mas apesar de todas as provas e testemunhas, a polícia não pediu a prisão de Reginaldo, que segue livre e continua ameaçando “terminar” o serviço.

Desde que tentou matar o síndico, Reginaldo desapareceu do condomínio onde morava com a esposa.

A Secretaria de Segurança Pública não esclareceu os motivos para que o autor das facadas continue solto, sem mandado de prisão.

O síndico, que tem que ficar 90 dias em repouso em função dos ferimentos, disse que teme por sua vida e a de seus familiares. “Ele manda ameaças, por terceiros. Me falaram que ele pretende terminar comigo o que começou. Temo pela segurança de minha família, que está com medo de sair na rua por causa disso”, disse Rodrigo.