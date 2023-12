Prêmio da Lotofácil para esta sexta-feira é de R$ 6 milhões; confira votação

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Lotofácil no sorteio desta sexta-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 6 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira, 15 de dezembro:

01, 02, 04, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25

Ontem saiu para 4

Quatro apostadores dividiram ontem o prêmio da Lotofácil. Além do canal eletrônico, as apostas ganhadoras foram feitas no Recife (PE), Corumbataí do Sul, no Paraná, e Montenegro, no Rio Grande do Sul. Cada um deles levou para casa R$ 259.059,96.

Quina acumulada paga R$ 14,2 milhão

Apostadores da Quina disputam nesta sexta-feira um prêmio de R$ 14,2 milhão. Confira os números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

19, 29, 47, 55, 75