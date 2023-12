Pastor e esposa suspeitos de estuprar filha adotiva de 6 anos são presos em bar, no Rio de Janeiro

Pastor Oseas de Souza Faria, de 62 anos, e a esposa dele, Dilza Monteiro do Amaral Faria, de 61, foram presos e indiciados por estuprar a filha adotiva, de 6 anos (Reprodução/Redes sociais)

Após um trabalho de investigação, a polícia prendeu o pastor Oseas de Souza Faria, de 62 anos, e a esposa dele, Dilza Monteiro do Amaral Faria, de 61, em um bar em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O casal era procurado desde 2021, suspeito de estuprar a filha adotiva de 6 anos.

A prisão ocorreu na última terça-feira (12), quando Oseas e Dilza foram localizados por agentes do programa Segurança Presente de Niterói em um bar próximo a BR-101, no Jardim Catarina. Eles foram levados para a delegacia, onde foram indiciados pelos crimes de maus-tratos e estupro de vulnerável.

O caso aconteceu em 2021, quando a menina de 6 anos que o casal tinha adotado passou a reclamar de dores nas partes íntimas e no abdômen ao urinar. Ao receber atendimento médico, ela relatou ao Serviço de Acolhimento Familiar que o pastor a “beijava na boca, passava a mão no peito e a colocava sentada no colo de uma forma que ela não gostava”.

A denúncia passou a ser investigada e os agentes descobriram que a esposa do pastor tinha ciência dos abusos. Ela ainda a agredia e a obrigava a comer pimenta como forma de punição. Na época, a menina foi retirada da custódia do casal, que desapareceu.

Agora, após o trabalho investigativo, eles acabaram localizados e presos. O caso segue em investigação na 74ª Delegacia de Polícia de Alcântara.

As defesas do pastor e de sua esposa não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: