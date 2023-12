Onda de calor: até domingo o sol brilha forte em São Paulo

São Paulo e outros treze estados estão desde ontem sob interferência de mais uma forte onda de calor que atinge o país que promete temperaturas acima da média do mês.

De hoje a domingo, o paulistano deve enfrentar temperaturas que variam entre 34ºC e 35ºC. As tardes devem ser bastante quentes e devem terminar com pancadas de chuvas típicas desta época do ano.

No interior do estado, os termômetros devem subir ainda mais e ficarem próximos da marca dos 40ºC.

Em função do forte calor, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de “perigo” para toda região sul, centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil. O Instituto mantém uma escala de três alertas, Perigo Potencial, Perigo e Grande Perigo, sendo as duas últimas de risco para os seres humanos.

Solstício de Verão

No próximo dia 22 o país passa pelo solstício de verão, momento em que o pólo sul tem sua inclinação máxima em relação ao sol, recebendo por isso mais luz.

É nessa época que os países do hemisfério sul têm o dia mais longo e a noite mais curta. Em alguns locais no extremo sul do continente, o dia chega a ter mais de 17 horas. Na região sudeste, em São Paulo e Rio, durante o solstício o dia costuma ter pouco mais de 13 horas de luz.