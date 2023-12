Milagre: idosa sobrevive quatro dias em carro acidentado no fundo de um cânion

Oficiais da polícia e grupos de resgate classificaram como um verdadeiro “milagre” o caso de uma idosa que sobreviveu pelo menos quatro dias dentro de um carro que caiu em um grande cânion nos Estados Unidos.

O veículo ficou destruído pelo forte impacto, após uma queda de vários metros. No entanto, a mulher, de 72 anos, sobreviveu não apenas ao impacto, mas também a quatro dias presa e isolada dentro do seu carro.

O New York Post informou que a idosa foi identificada como Penny Kay Clark. Seus familiares a reportaram como desaparecida em 5 de dezembro passado. Eles contaram que ela saiu para fazer uma tarefa, mas nunca retornou. A busca foi imediatamente ativada pelas autoridades.

Passaram-se dois a três dias, mas não se sabia nada da idosa, não deixou rastro. o escritório do Xerife do Condado de Canyon (CCSO) informou que foi apenas no quarto dia que dois homens avistaram seu carro Chevy Equinox 2021 prateado, destruído a 200 metros de um cânion perto de Melba.

Operação de resgate

Os socorristas se uniram para tirar a idosa do barranco

De acordo com a referida fonte, ela foi encontrada a uns 12 metros de distância do local do acidente. Outros órgãos policiais se juntaram ao CCSO para resgatar a mulher do barranco, assim como diferentes organismos de resgate. Levaram duas horas para retirá-la do local seguindo todos os protocolos de emergência. Ela foi levada ao hospital, onde recebeu tratamento para seus ferimentos. Apesar de suas lesões, o prognóstico é bom e ela está em fase de recuperação.

"Este é, francamente, um dos incidentes mais milagrosos que consigo lembrar em todos os meus anos no cumprimento da lei, e é um verdadeiro testemunho da força e da fortaleza de Penny Clark", disse Kieran Donahue, xerife do condado de Canyon, de acordo com o New York Post.

Acrescentou que "é realmente um milagre e tenho esperanças de que se recupere completamente".

O “milagre” da idosa demonstra que nunca devemos desistir diante de situações inesperadas. Ao ver o seu carro no fundo do precipício, talvez muitos tenham pensado que ela estava morta, mas todos ficaram surpresos ao ver que ela estava viva e, para mais espanto, com boas chances de recuperação.